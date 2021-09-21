اللواء سمير فرج: هذا ما قاله "شارون" لمبارك عن المشير طنطاوي

نعى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق والذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.



وقال "فرج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء إن المشير طنطاوي رجل عظيم هو الوحيد الذي شهد على خمس حروب خاضتها مصر بداية من حرب 1956 وحتى حرب أكتوبر 1973م.



وأضاف: "المشير طنطاوي كان قائد الكتيبة 16 الذي صد هجوم شارون في معركة المزرعة الصينية خلال حرب أكتوبر 1973م، وشارون كان أول كتاب كتبه عقب الحرب اسمه الغزالة كانت لهذه المعركة 20 صفحة في هذا الكتاب، وفي إحدى زياراته لمصر طلب من الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابلة المشير طنطاوي لإعجابه الشديد بقدرات المشير الإستراتيجية".



وتابع: "كان مبارك أبلغ المشير قبلها برغبة شارون في مقابلته، وقال له لو حضوري من أجل العمل فأنا مستعد، ولكن لو جاي يشوفني أنا مش عايز أشوفه، مستحيل أحط إيدي في إيد اللي قتل ولادي من أبناء القوات المسلحة، وبالفعل عندما جاء شارون قال يا ترى هقابل المشير فأبلغ بأن لديه التزامات، فقال كنت أريد أن أقابل قائدًا حاربته بشجاعة".



وتابع: "التاريخ سيذكر للفقيد أنه قاد البلاد في أكثر فترة حالكة وهي فترة الـ20 شهر الذي قاده فيها مصر للعبور من أزمتها عقب أحداث ثورة يناير وتعامل مع المتظاهرين بمنتهى الحكمة، وقال أنا مش هضرب طلقة واحدة، لأني لو ضرب طلقة مصر هتتحول إلى حمامات دم وفعلًا كانت كل الأوامر عند إطلاق ذخيرة حية تحت أي ظرف".