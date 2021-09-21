حنان مطاوع: السباق الرمضاني لم يظلم "القاهرة كابول" وهذه أعمالي المقبلة

حرصت الفنانة حنان مطاوع على حضور مهرجان الدراما العربية، والذي أقيم يوم الأحد الماضي بحضور عدد من نجوم الفن في دار الأوبرا المصرية.



وقالت "مطاوع" أثناء لقائها مع "الفجر الفني" أنها سعيدة لحضور المهرجان، وإقامته في مصر هذا العام.



وتابعت قائله أنه بالرغم من دخول عدد من الأعمال الوطنية السباق الرمضاني لعام 2021، إلا أن ذلك لم يظلم "القاهرة كابول"، حيث كان لكل عمل جمهوره ومتابعيه.



و كشفت حنان مطاوع عن أعمالها المقبلة حيث تشارك في مسلسل "وش تالت"، ومن المقرر عرضه على المنصات الإلكترونية وشاشة التليفزيون أيضا.



وحرص على حضور مهرجان الدراما العربية، عدد من الفنانين منهم درة،وإلهام شاهين وحنان مطاوع، وحلمي عبد الباقي وطارق الشناوي، وبشرى، وروجينا وحمادة هلال.