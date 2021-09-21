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وزيرة التخطيط تبحث مع محافظ الوادي الجديد الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقائها اليوم الثلاثاء مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خطة ومشروعات المحافظة المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وناقشت هالة السعيد خلال اللقاء الخطط والمشروعات الخاصة بالمحافظة والمدرجة بالخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات مؤكدة ضرورة التركيز على الأهمية النسبية للمشروعات وإعطاء الأولوية للمشروعات الأهم فضلا عن ضرورة استغلال ماتمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة وخطط التوسع في التنمية العمرانية وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت السعيد أنه وفقا للاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادي الجديد في الخطة الاستثمارية فإن قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة الموجهة للمحافظة.

وحول أهم مشروعات المحافظة في عددm من القطاعات أشارت السعيد إلى إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة في مراكز المحافظة فيما يتعلق بالخدمات الصحية. كما تناولت السعيد الحديث حول مشروعات الخدمات الأخرى والتي تتضمن تدعيم احتياجات الوحدات المحلية في كافة مراكز المحافظة وإنشاء مراكز شباب واستكمال تطوير منظومة الطرق.

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