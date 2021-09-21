المنصورة يواصل استعداداته للقسم الثانى بالفوز على محلة حسن





تمكن الفريق الأول بنادى المنصورة بقيادة بلبل بيومى من تحقيق فوز ودى على حساب ضيفه محلة حسن بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بستاد المنصورة الرياضى عصر اليوم.



ورغم تأخر المنصورة بنتيجة الشوط الأول بهدف لصالح محلة حسن إلا أن الفريق تمكن من إحراز هدفين بالشوط الثانى بواسطة الوافد الجديد شادي اسماعيل و مدافع الفريق وائل السعدني.



ويستعد المنصورة لأولى مبارياته بالقسم الثانى حيث يحل ضيفا على دكرنس يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجارى.