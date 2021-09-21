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"ضربها ليتخلص من الجنين".. تفاصيل جديدة بمقتل سيدة وإلقائها بقميص نوم في كرداسة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:52 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة عن مفاجآت جديدة في مقتل سيدة حامل وملفوفة بملاءة وملقاة بقميص النوم بطريق صفط اللبن، أن السيدة من محافظة أسيوط وهربت من أسرتها بعد دخول زوجها السجن منذ 4سنوات، وأقيمت مع المتهم منذ شهور بمنطقة كرداسة بدون زواج،  وعندما أثمرت العلاقة بحمل، ابلغته السيدة فطلب منها أن تتخلص من الجنين، ولكن لم تعرف حتى وصلت للشهر الثالث من الحمل، فقام المتهم بضربها ضربًا مبرحًا ليسقط الجنين، وساعده شقيقه في التخلص منها بمدق ترابي بكرداسة.

وأوضحت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الجريمة، عامل وشقيقه، بسبب علاقة غير آثمة بينهما، والمتهم بينه وبين المجني عليه علاقة نسب، فإنه شقيق زوجة شقيق المجني عليه، فعندما علم بحملها نتيجة علاقة آثمة قرر التخلص منها، بمساعدة شقيقه.

كشفت معاينة النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية لا تحمل أوراق تبين هويتها مقتولة وملقأة بملابسها الداخلية وملفوفة داخل ملاية بمدق ترابي بدائرة مركز شرطة كرداسة، أن السيدة مصابة في الرأس والقدم، بالإضافة لآثار كدمات متفرقة بجسدها.

وأفادت معاينة النيابة، أنه بفحص جثة السيدة، تبين وجود وشم على ذراعيها الأثنين، وهو عبارة عن "وشم كلمات".

وأفادت التحقيقات، أنه بكشف مفتش الصحة عليها، تبين أن السيدة المعثور عليها حامل في شهرها الثالث أو الرابع.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة ملقأة بمدق ترابي بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة ملفوفة داخل ملاية ترتدي ملابس داخليه "قميص نوم" ومقتولة ولا تحمل أوراق تدل على هويتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

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مقتل سيدة كرداسة تفاصيل

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التحقيق في العثور على جثة سيدة بملابسها الداخلية بكرداسة

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