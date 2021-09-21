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أروى جودة تفجر مفاجأة حول صلة قرابة تجمعها بـ صفاء أبو السعود

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:52 م
أروى جودة
أروى جودة
رنا حسين_مي مرسي_تصوير: بلال أحمد


حضرت الفنانة أروى جودة مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذى أقيم فى دار الأوبرا المصرية في القاهرة يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢١.


كشفت الفنانة أروى جودة في لقائها مع "الفجر الفني" في فعاليات مهرجان الدراما العربية عن صلة قرابة تربطها بالنجمة صفاء أبو السعود حيث أكدت أن "أبو السعود" ووالدتها تؤام غير متماثل.


تم تكريم أروى عن دورها في مسلسل "حرب أهلية"، حيث قدمت شكر خاص للفنانة يسرا والفنان باسل الخياط أبطال العمل.


يذكر أن الفنانة أروى جودة تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: " أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، وبيومي فؤاد"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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