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ابن عم المشير طنطاوي يودعه بأقوى الكلمات: شهادتي فيه مجروحة (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:53 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال حسن رية، ابن عم المشير حسين طنطاوي، إن المشير الراحل كان حريص على صلة الرحم منذ نعومة أظافره، فكان يأتي إلى القرية ويشترك في الدورات الرياضية التي تقام، وكان متواصل مع القرية في كافة المناسبات.

وتابع "رية"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المشير طنطاوي ابتعد عن القرية بعد انخراطه في العسكرية، ولكنه تواجد من خلال أشقائه بالقرية، وكان بارًا بأهله، وكان يصل رحمه بصلة شديدة.

ولفت إلى أن المشير طنطاوي كان يقوم بمد الفقراء والبسطاء في القرية بالكامل، معقبًا: "كان إنسانًا من طراز فريد، شهادتي فيه مجروحة، لأنه من العائلة"

الكلمات المفتاحية

المشير طنطاوى الطنطاوي

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