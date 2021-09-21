دكرنس يتغلب على منتخب السويس استعدادا للقسم الثانى



حقق الفريق الأول بنادى دكرنس فوزا وديا على نظيره منتخب السويس بهدفين دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بملعب فندق حرس الحدود بالقاهرة.



تقدم دكرنس بهدف محمد حسن فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول ثم أضاف المحترف ڤالو الهدف الثانى لدكرنس عند الدقيقة 20.



المباراة شهدت حضور مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى بالكامل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم حيث تأتى المباراة فى ختام معسكر الفريق بالقاهرة والذى إستمر ثلاثة أيام خاض خلالها الفريق وديتين أمام بتروجيت وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله ومواجهة اليوم والتى إنتهت بهدفين دون مقابل أمام منتخب السويس.



ويفتتح دكرنس مبارياته بالقسم الثانى يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر حيث يستضيف على ملعبه بدكرنس فريق المنصورة.