تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول المقبلة

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برينتفورد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





حراسة المرمي: أليسون.





خط الدفاع: ارنولد، ماتيب، روبيتسون، فان دايك.





خط الوسط: هنديرسون، فابينهو، كيتا.





خط الهجوم: صلاح، ماني، جوتا.



