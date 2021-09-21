Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:00 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول المقبلة
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برينتفورد. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

حراسة المرمي: أليسون. 

خط الدفاع: ارنولد، ماتيب، روبيتسون، فان دايك.

خط الوسط: هنديرسون، فابينهو، كيتا.

خط الهجوم: صلاح، ماني، جوتا.

الكلمات المفتاحية

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد تشكيل ليفربول المتوقع تشكيل ليفربول الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ يوم

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 7 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أستون فيلا المقبلة فى الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد نوريتش سيتي اليوم السبت

تلعب الآن بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر لايف اتش دي salah

صلاح أساسي.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

بوجود صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز فى الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

05:50 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements