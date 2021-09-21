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أروى جودة تتمنى المشاركة في مهرجان شعبي وتتحدث عن تريند "ده هاني"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:34 م
أروى جودة
أروى جودة
رنا حسين_مي مرسي_تصوير: بلال أحمد
حضرت الفنانة أروى جودة مهرجان "ايام القاهرة للدراما العربية" الذى أقيم فى دار الأوبرا المصرية في القاهرة مساء الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ وتم تكريمها على دورها فى مسلسل "حرب أهلية".


صرحت الفنانة أروى جودة في لقائها مع "الفجر الفني" أن تريند "ده هاني" لم يشارك فى نجاح المسلسل أبدًا وإنما حصره فى مكان آخر".


وعندما تم سؤالها عن الضغط الذى تسببه "السوشيال ميديا" والتعليقات الهجومية التى يوجهها البعض إلى الفنانين: "أن الشعب المصري دمه خفيف ولا يمكن منعهم من المزاح إن كان بشكل لطيف أما إذا وصل الأمر إلى الإهانة فلا يمكن التهاون".


وأكدت أنها "تهتم بشدة إلى رأي جمهورها الذي تعمل بجد من أجله وتهتم بتعليقاتهم".


وكشفت أروى جودة عن حبها الشديد للمهرجانات وتمنت المشاركة في مهرجان قائله: "أحب أغاني المهرجانات جدًا وليس لدى أي مانع أن أشارك في إحداها".


يذكر أن الفنانة أروى جودة تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: " أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، وبيومي فؤاد"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم قبل انتشار جائحة كورونا في مصر.

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ايام القاهرة للدراما الفجر اخبار الفجر الفني أروى جودة

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