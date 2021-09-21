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24 مدربًا في انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

انطلقت اليوم في الدمام دورة رخصة التدريب الآسيوية لحراس المرمى "المستوى الأول"، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، وبمشاركة 24 مدربًا، و تستمر حتى الـ 24 من سبتمبر الجاري.

وتنقسم الدورة التي يقدمها محاضر النخبة الآسيوي جاسم الحربي إلى قسمين "نظري - عملي"، حيث تشتمل المحاضرات النظرية على كل من التخطيط والتنظيم للحصة التدريبية، الأساليب التدريبية، كيف يتعلم حارس المرمى، النقاط الرئيسة في تدريب حارس المرمى والعوامل النفسية المؤثرة في حراسة المرمى، فيما تشتمل المحاضرات العملية على كل من التدريبات الفنية المهارية والتدريبات العملية.

وتُعد الدورة أول مرحلة في مستويات تدريب حراسة المرمى، يليها المستويان الثاني والثالث، علمًا بأنها أول دورة تخصصية في الموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

الكلمات المفتاحية

دورة الرخصة الآسيوية حراس المرمى

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