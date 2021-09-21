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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أستون فيلا المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:28 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
علي ماهر حلمي

  

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره استون فيلا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة..

 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.

 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

 

 وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالتالي:

 

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، شاو، فاران.

خط الوسط: بوجبا، فريد، فيرنانديز.

خط الهجوم: رونالدو، سانشو، مارسيال.

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