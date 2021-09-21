رسميا.. لاعب الأهلي الأسبق ينتقل لمصري السلوم





يواصل فريق المصري بالسلوم تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .



وحصل الفريق السلومي على توقيع اللاعب أحمد حاتم ناشئ الأهلي الأسبق ولاعب سوهاج السابق بحضور وائل علاء المدير التنفيذي للنادي وذلك بعد إنهاء الاتفاقات المادية مع ناديه.



وبدأ حاتم مشواره في براعم الأهلي في عمر ثماني سنوات ثم انضم لقطاع الناشئين حتى عشرون عاما، وانتقل بعد ذلك من صفوف الأحمر على سبيل الإعارة لفريق النجوم في الدوري الممتاز، ثم الإنضمام الى فريق سوهاج في الموسم الماضي قبل التوقيع مع مصري السلوم .



وسبق للفريق السلومي مؤخرا الإعلان عن ضم الثلاثي الحارس أحمد عيد قادما من فريق كوكاكولا، والحارس محمود عبدالمنصف من الجزيرة المطروحي، ومحمود صبري لاعب وسط كوكاكولا و جابر سالم هداف كوكاكولا أيضا .



ويستعد نادي المصري بالسلوم للقاء نظيره فريق كفر الشيخ يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي بالجولة الإفتتاحية لمجموعة بحري .



يذكر أن شركة "ألو إيجيبت" كانت قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .