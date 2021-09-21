Advertisements

رسميا.. لاعب الأهلي الأسبق ينتقل لمصري السلوم

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


يواصل فريق المصري بالسلوم تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

وحصل الفريق السلومي على توقيع اللاعب أحمد حاتم ناشئ الأهلي الأسبق ولاعب سوهاج السابق بحضور وائل علاء المدير التنفيذي للنادي وذلك بعد إنهاء الاتفاقات المادية مع ناديه.

وبدأ حاتم مشواره في براعم الأهلي في عمر ثماني سنوات ثم انضم لقطاع الناشئين حتى عشرون عاما، وانتقل بعد ذلك من صفوف الأحمر على سبيل الإعارة لفريق النجوم في الدوري الممتاز، ثم الإنضمام الى فريق سوهاج في الموسم الماضي قبل التوقيع مع مصري السلوم .

وسبق للفريق السلومي مؤخرا الإعلان عن ضم الثلاثي الحارس أحمد عيد قادما من فريق كوكاكولا، والحارس محمود عبدالمنصف من الجزيرة المطروحي، ومحمود صبري لاعب وسط كوكاكولا و جابر سالم هداف كوكاكولا أيضا .

ويستعد نادي المصري بالسلوم للقاء نظيره فريق كفر الشيخ يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي بالجولة الإفتتاحية لمجموعة بحري .

يذكر أن شركة "ألو إيجيبت" كانت قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 23 ساعة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أستون فيلا المقبلة فى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 6 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

05:50 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements