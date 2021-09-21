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تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:29 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق الزمالك موقف لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم من عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قرارا بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمدة ثمانية أشهر على خليفة أزمته مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية بمباراة البنك الأهلي.

من جانبه تقدم نادي الزمالك في وقت سابق بتظلم لاتحاد الكرة المصري بشأن تخفيض عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وتتجه النية داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى 12 مباراة بدلا من الإيقاف 8 أشهر.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرار تخفيض عقوبة شيكابالا من عدمه يعود إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي.

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