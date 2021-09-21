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ورشة عمل لقيادات "السياحة والآثار" لاستعراض استراتيجية الترويج السياحي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لقيادات كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك لاستعراض وشرح ملامح وتفاصيل الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري. 

ويهدف تنظيم هذه الورشة إطلاع جميع القيادات بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة. 

كما تم خلال الورشة استعراض التطبيقات المختلفة للاستراتيجية وما تتضمنه فيما يخص إنتاج المحتوي الدعائي والمطبوعات وتصميمات  الأجنحة المصرية المشاركة فى المعارض الخارجية وغيرها. 

واستهل الأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة ورشة العمل بشرح خطوات اختيار التحالف الكندي الانجليزي المتخصص الذي قام بإعداد هذه الاستراتيجية، ومراحل تطويرها، والأهداف العامة لها والنتائج المستهدفة منها. 

وأعقب ذلك نقاشات مع الحاضرين في كيفية تطبيق الإستراتيجية لفرق العمل والإدارات المختلفة في كافة الأدوات التسويقية المستخدمة، والأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية. 

يذكر أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر ولا سيما في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، تم التعاقد مع تحالف كندي انجليزي متخصص لإعداد هذه الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري.

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر السياحة الاستراتيجيه الاعلاميه الاثار

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