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أخطر تصريحات المشير طنطاوي: الخونة يريدون إسقاط الجيش لاستهداف مصر (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:39 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وحركة 6 إبريل ومعهما الاشتراكيين الثوريين، كانوا يخططون لإسقاط الجيش المصري، وتكوين ميليشيات بدلا منها.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة للمشير طنطاوي حذر فيها من سقوط مصر.

وقال المشير حسين طنطاوي،" مصر تسقط عندما يسقط جيشها وقواتها المسلحة، مستكملا: الجيش وأوله أنا لن نسمح بسقوط مصر وهذا بعدهم".

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