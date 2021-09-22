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لميس الحديدي: الرئيس افتتح شبكة طرق مذهلة تربط سيناء بالوطن

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:15 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، إنه جرى "افتتاح طرق وأنفاق ومشروعات صحية كبيرة، سواء تأمين صحي أو مستشفيات وشبكة طرق مذهلة، أهمها نفق أحمد حمدي 2 الذي يعزز ربط سيناء بأرض الوطن".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "ربط سيناء بالوطن جزء منه هو تنمية لها في حد ذاتها، والجزء الأهم هو أن التنمية هي السبيل الأفضل لمواجهة الإرهاب، فضلًا عن أن ربط سيناء، هو ربط لمنطقة عزيزة على نفوسنا جميعًا بأرض الوطن".

وشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفيلمًا تسجيليًا بعنوان "عبور جديد وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات في قطاعي الصحة والطرق عبر الفيديو كونفرانس وقدم السيد الرئيس التعازي لوفاة بطل من أبطال مصر ورجالها المخلصين وهو المشير محمد حسين طنطاوي.

وأجرى الرئيس بجولة تفقدية والتقاط صورة تذكارية إيذانًا بافتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي ٢.

الكلمات المفتاحية

نفق أحمد حمدي سيناء السيسي

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