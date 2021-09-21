نجم ميلان بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع خطة من أجل الحفاظ على قوة خط وسط الفريق في حالة رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت صحيفة صن البريطانية أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في الصيف المقبل ولا يوافق النجم الفرنسي حتى الآن على عروض التجديد في أولد ترافورد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان الإيطالي في صفقة مجانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسئولو مانشستر يونايتد يرون أن كيسي يعتبر البديل المناسب في حالة رحيل بوجبا لكن المان يونايتد يواجه منافسة في الصفقة من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عقد كيسي مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل ولم يوافق مسئولو النادي الإيطالي حتى الآن على طلبات النجم الإيفواري بشأن الراتب السنوي من أجل تجديد عقده.