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السيسي: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أكدت مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية؛ استنادا إلى إقامة مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الرئيس السيسي: "مصر تؤكد على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 20 مايو 2021"، مطالبا المجتمع الدولي بتحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين وإيصال المساعدات لهم.

الكلمات المفتاحية

القضية الفلسطينية الشرق الاوسط السيسي

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