تعرف علي موعد مباراه وادي دجلة الودية قبل انطلاق القسم الثاتي







يخوض فريق الاول لكرة القدم بنادي وادي دجله مباراه وديا المقرر له يوم الخميس المقبل أمام بلديه المحله في تمام الساعه الرابعة عصرا علي ملعب دار الوقود استعدادا للموسم الكروي الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني.



وقد فوز فريق وادي دجلة علي نظيره منتخب السويس بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين يوم الخميس الماضي ضمن معسكر الفريق بالعين السخنه احرز اهداف دجله لاعب كماتشو والهدف التانى كريم الدبيس والهدف التالت احرزه لاعب مصطفي طلعت، بينما سجل الهدف الاول لمنتخب السويس لاعب كريم شافعي والهدف التاني لاعب هاني رشدي.





ودخل فريق دجله مع بدايه الأسبوع الثاني لمعسكر مغلق بالعين السخنه الاستعدادا للموسم الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني.





وأسفرت القرعة عن ملاقاة فريق وادي دجله نظيره فريق بنها المقرر له يوم الجمعه 1 اكتوبر من الشهر القادم في تمام الساعة الثانيهطة ونصف علي ملعب المقاولون العرب.