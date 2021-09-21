السيسي: مصر تعي خطورة تغير المناخ على مستقبل الأجيال القادمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعي جيدًا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي على كافة مناحي الحياة وعلى مستقبل الأجيال القادمة بل وعلى جهودها خاصة تغير المناخ.



وأضاف الرئيس السيسي في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "أن مصر تعي خطورة هذه الظاهرة على كافة مناحي الحياة ومستقبل الأجيال القادمة وعلى وجودها خاصة تغير المناخ الذي بات أثاره السلبية واضحًا للعيان".



وتابع: "نشهد حاليًا ما تعاني به بعض دول العالم من فيضانات وأمطار غزيرة إلى الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة وحرائق الغابات صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل كاهلًا على الدول، ولذلك ومن منطلق مسئوليتنا التساقًا مع أهداف رؤيتنا الوطنية لتعزيز التنسيق إزاء قضايا المناخ تفاديًا للوصول إلى لحظة تصعب فيها العودة إلى بعدما تصبح هذه الظاهرة عصية على المعالجة".



واستطرد الرئيس: "مصر تبذل قصارى جهدها لتعزيز التنسيق إزاء قضايا المناخ تفاديًا للوصول إلى لحظة قد تصعب فيها العودة إلى الأوضاع المناخية الطبيعية، ونتطلع لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022".

