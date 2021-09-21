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روسيا تخطط لإنفاق 34 مليار دولار على مشاريع للبنية التحتية في 3 أعوام

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الثلاثاء إن روسيا تخطط لإنفاق حوالي 2.5 تريليون روبل أي 34 مليار دولار من صندوقها  الوطني للثروة على مشاريع للبينة التحتية في الفترة من 2022 إلى 2024 .

وأضاف سيلوانوف أن من بين تلك المشاريع مجمع أوست-لوغا للغاز الطبيعي المسال الذي سيكلف الصندوق حوالي 900 مليار روبل ستستخدم لشراء معدات أجنبية، وبالتالي فإنه لن يكون له تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي لأنه يتفادى خطر إذكاء التضخم المحلي.

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