معتز عبد الفتاح يكشف عن موقف بكى فيه السيسي عندما تحدث عن الجيش (فيديو)

وقال إحنا كجيش بنرد الدين، إحنا في 1967 كنا عاملين زي اللي جاب العار لأهله، وأهلنا الشعب وقفوا معانا لحد ما غسلنا العار في 6 أكتوبر 1973".



تابع: "لحق الله الجيش المصري لم يُخطأ في شيء في 67، القيادة هي من أخطأت وفقدت السيطرة والرؤية والبصيرة واتخذت قرارات عشوائية، الجيش المصري لم ينسحب وإنما قيادته انسحبت".



كشف الإعلامي معتز عبدالفتاح، عن موقف حدث بينه والرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك حينما كان مديرا للمخابرات الحربية، بحضور اللواء محمد العصار، والفريق محمود حجازي.وقال "عبد الفتاح"، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء،: "الرئيس والله العظيم بكى في هذا الموقف.. وقالنا الجيش عليه واجب، البلد دي دلوقتي محتاجة الجيش، لو الجيش وقع الدولة مش هتعرف تبني الجيش، بس لو الدولة وقعت الجيش يعرف يقوّم الدولة..