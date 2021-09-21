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السيسي: الإنسان المصري في قلب عملية التنمية إعلاء لكرامته

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تدرك تماما أن الإنسان المصري يأتي "في القلب" من منظومة التنمية الشاملة التي تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته، وضمانا لحقوقه وحرياته.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: " لقد عكست منظومة حقوق الإنسان في مصر تطورا كبيرا، اتصالا بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة، وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعي ومساهمة المجتمع المدني خير دليل على تبني مصر موضوعات وقضايا حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية

كرامة السيسي التنمية

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