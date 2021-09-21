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"السيسي" يُطالب بمحاسبة الدول الراعية للإرهاب

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب يظل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي، مشيرًا إلى أنه ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن التصدي للإرهاب لا يقتصر فقط على المواجهة الأمنية ولكن يحتاج إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لتجفيف منابع الإرهاب.

وتابع: "مصر تشدد على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري في إطار مقاربة شاملة التي تستلزم تعاونًا دوليًا وتؤكد أهمية ضرورة احترام الآخر، نشدد على أهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ والدعم".

الكلمات المفتاحية

دول السيسي الارهاب

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