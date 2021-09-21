بسيوني سادس مصري.. 13 مدربًا حصدوا كأس السوبر المصري عبر التاريخ

توج فريق طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب.

13 مدربًا حصدوا كأس السوبر المصري عبر التاريخ

وانضم عبد الحميد بسيوني لقائمة المدربين المتوجين بكأس السوبر المصري والتي تضم 13 مدربًا وأصبح المدرب المصري رقم 6 الذي يتوج باللقب المحلي في التاريخ.





جوزيه صاحب الرقم القياسي في كأس السوبر





ونجح 7 مدربين أجانب في التتويج بكأس السوبر المصري عبر التاريخ، أكثرهم البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق وحصد اللقب 4 مرات، والألماني اوتوفيستر والبرازيلي كابرال والفرنسي كارتيرون، والبرتغالي توني أوليفيرا، والاسباني كارلوس جاريدو، والسويسري فايلر، وحقق كل منهما اللقب مرة وحيدة.





بسيوني سادس مصري يتوج بكأس السوبر المصري



