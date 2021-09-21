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مصطفى بكري: المشير طنطاوي ظل في مكتبه 82 يومًا متواصلة بعد ثورة يناير (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:49 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
داليا الحسين
قال النائب مصطفى بكري، إن ائتلافات 2011 طالبت المشير حسين طنطاوي بمد مهلة الفترة الانتقالية لمدة عام إضافي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه التقى المشير طنطاوي لأول مرة بعد الثورة في إبريل 2011 وذلك بحضور اللواء حسن الرويني، مردفا: "سلم عليّ بحرارة، وسأله لماذا لا تأتي منذ فترة".

ولفت النائب مصطفى بكري، إلى أن المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله، وذلك في الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011.

وأوضح، أن المشير محمد حسين طنطاوي تصدى لبيع بنك وقطع أراضي مهمة، موضحًا أن المشير سأله عن المقاعد المتوقعة للإخوان في برلمان 2011.

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