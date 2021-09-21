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السيسي: منظومة حقوق الإنسان بمصر عكست تطورًا وفقا للدستور وتعديلاته

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل جهودًا حثيثة في إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أن الإنسان المصري يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن منظومة حقوق الإنسان في مصر عكست مؤخرًا تطورًا جليًا اتصالًا بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته.

وأكد أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام خير دليل على ما تنتهجه مصر إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان.

وتابع الرئيس السيسي: "انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام جاء ليكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري".

الكلمات المفتاحية

حقوق الانسان السيسي الدستور

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