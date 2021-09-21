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مصطفى بكري: أخبرت المشير طنطاوي أن البرادعي خائن (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:50 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
قال النائب مصطفى بكري، إنه تم سؤاله من قبل المشير طنطاوي عن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، فرشح له 3 من الأسماء لم يكن من بينهم الجنزوري.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تم وقوع الاختيار على الدكتور حازم الببلاوي، وتواصل معه الفريق سامي عنان، وطلب منه الببلاوي تأخير الرد لحين العودة للمنزل، ومن ثم عاود التواصل معه مجددًا فطلب الببلاوي مهلة ليستشير أهل بيته، فحسم المشير طنطاوي الأمر برفض الببلاوي وطرح اسم الجنزوري.

وأوضح بكري أن المشير طنطاوي سأله عن رأيه في تولي البرادعي تشكيل الحكومة، فأجاب بكري: "قولت لهم من 35 سنة لم يدخل مصر، وده خائن لأنه جاء بأجندة خارجية".

وواصل، أن محمد مرسي ذهب للجنزوري لتهنئته –نيابة عن مكتب الإرشاد- على توليه الوزارة وطلب منه الترشح لرئاسة الجمهورية بشرط أن يولي خيرت الشاطر نائب وحيد لرئيس الجمهورية وهو ما رفضه الجنزوري.

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