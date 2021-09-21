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المطرب الشعبي أحمد العيسوي يطرح كليب "شوية اندال"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:49 م
أحمد العسوي
أحمد العسوي
الفجر الفني

قام الفنان الشعبى احمد العيسوى بطرح أحدث أغنياته "شوية اندال"، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

 الاغنية من كلمات عاطف صادق والحان منعم وتوزيع اشرف البرنس والكليب من اخراج محمد مصطفى وقد وفق المنتج الفنى محمد شهاب فى ايجاد اللوكيشن والاكسسوار المناسبين لرؤية المخرج حيث قام بتنفيذ ؤؤية المخرج على اكمل وجه وكان نجاح فريق العمل فى ارجاع الاغنية الشعبية الى النور مرة اخرى فى ظل سيطرة المهرجانات على الساحة  .

وتقول كلمات الاغنيه :"لاافترى ولا كتر مال .. ده عند فى شوية اندال .. قلوا معايا بأصلهم .. وافتكروا بالاموال يقدروا يهزوا الرجال ويجوا على عمهم".

الجدير بالذكر ان الفنان احمد العيسوى يعيش فترة نشاط فنى هذه الفترة ويستعد لطرح اكثر من اغنية بألوان مختلفة وصرح العيسوى ان كل اعماله القادمة مع نفس فريق العمل وهم المنتج الفنى محمد شهاب والمخرج محمد مصطفى .



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