مصطفي بكري: أمريكا تتعنت ضد مصر.. وحقوق الإنسان توظف سياسيًا (فيديو)

قال النائب مصطفى بكري، إنه في الوقت الذي تطلق فيه مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان هناك تعنت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر، مضيفا أن الدولة المصرية من أفضل البلاد التي تحترم حقوق الإنسان.



وأضاف مصطفى بكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لم تتدخل في شئون الدول الأخرى، مثلما جرى حيال أحداث أفغانستان، موضحا أن حقوق الإنسان توظف الآن بمنطق السياسة.



وتابع مصطفى بكري أن القوات الأمريكية اعتدت على المواطنين داخل الكونجرس الأمريكي، ولم تتدخل مصر في شأنها، فلماذا تقحم أمريكا نفسها في شئون الآخرين؟، موضحا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا، ويعلم من صديقه ومن يدعي ذلك.



وأردف مصطفى بكري لن ننس كل من حمل السلاح وهدد أمن مصر وتجاوز في حق الجيش، مضيفا كيف نتهاون مع من يريدون اسقاط الوطن والاعتداء على مؤسسات الدولة.

