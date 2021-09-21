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وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:52 م
افتتاح معرض ديارنا
افتتاح معرض ديارنا
آيات عامر
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت شعار "قريبين ولو بعاد "بمول مصر بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتحل دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المعرض، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

وشارك في الافتتاح وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية، ودكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما شهد مشاركة وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولفيف من الاعلاميين.

ويستمر المعرض، الذي يمتد على مساحة 3 آلاف متر، لمدة 10 أيام ويشارك فيه 380 عارضا يمثلون 13 محافظة علي مستوي محافظات الجمهورية، بالاضافة الى جناح يضم محموعة من العارضين الليبيين للحرف اليدوية والتراثية التي تعكس التراث والثقافة الليبية.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي والمشاركون في الافتتاح جولة تفقدية بأروقة المعرض، للتعرف علي منتجات العارضين، كما حرصوا علي التحدث معهم، حيث أبدوا سعادتهم بالمشاركة في المعرض والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التضامن لهم، وحرصها علي تنظيم تلك المعارض في مختلف محافظات الجمهورية لاظهار منتجاتهم وقدرتهم علي التنافسية.

وصرحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها سعيدة بتواجد دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المعرض، مشيرة إلي أن هناك تعاونا بين وزارتي التضامن الاجتماعي ونظيرتها في ليبيا في عدد من المجالات ومنها التعاون الانتاجي والتسويقي، وتواجد الوزراء الليبيين في افتتاح المعرض اليوم توثيق لذلك التعاون.

وأضافت القباج أن قطار معرض ديارنا يجوب مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة عدد المعارض وزيادة عدد العارضين من الاسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجاتهم.

وأشارت إلى أن الهدف الاساسي لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف، مشددة علي أن شعار المعرض في هذه الدورة " قريبين ولو بعاد" ويحمل في مضمونه رسالة أنه مهما بعدت المسافات فالجميع متواجد، وهذا ينطبق علي المحافظات البعيدة ودولة ليبيا الشقيقة.

وتتضمن المعروضات خلال المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر.
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

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وزيرة التضامن الاجتماعي نفيفن القباج معرض ديارنا اخبار مصر

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