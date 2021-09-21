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رئيس قناة السويس: 24% ارتفاع في معدلات عبور السفن في ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:57 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
كساب أحمد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن معدلات إيرادات قناة السويس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في ظل ظروف جائحة كورونا، معقبًا: "ارتفاع أكثر من جيد ولو نظرنا فقط لشهر أغسطس 2021 فقط، ولو تناولنا المعدلات كنسب مأوية سنجد أن معدلات عبور السفن ارتفعت بواقع 24%، والحمولات نفسها ارتفعت بمقدار 15%، والعائد الدولاري ارتفع بنسبة 20% وهو رقم كبير جدًا".

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الزيادة في إيرادات القناة من يناير وحتى اغسطس الماضي كانت جيدة، مستطردًا: "لو تناولنا تلك الفترة سنجد أن معدلات عبور السفن ارتفع بنسبة 6.7% والعائد الدولاري شهد إرتفاعًا هو الاخر بمعدل 11.6% بين ارتفعت الحمولة كنسبة مأوية بنسبة 7%".

وتوقع أن تستمر معدلات في التحسن حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري 2021، معقبًا: "نتوقع استمرار تلك المعدلات في التصاعد حتى ديسمبر، وفي أعقابها يتم استقرار ملامح الحركة في العام التالي، لكن إلى الان متوقعين ترتفع معدلات عبور السفن والحمولة وكذا العائد الدولاري".

الكلمات المفتاحية

قناة السويس فيروس كورونا اسامة ربيع اخبار مصر

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