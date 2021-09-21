لأول مرة.. سمير فرج يكشف ماذا فعل طنطاوي في ثورة يناير 2011 (فيديو)



وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الوضع صعب عندما تم محاصرة وزارة الدفاع، وعندما عرضوا على المشير طنطاوي اطلاق نار في الهواء، كان رد المشير: "ولا طلقة في الهوا.. مش هنفتح طلقة".



وأكد أن قرار المشير طنطاوي بعدم اطلاق طلقات على مدار 20 شهو هو ما ساهم في نجاة مصر، حيث كان يريد الإخوان اشعال الفتنة بين المصريين.



ولفت إلى أنه التقى بوزير الدفاع الأمريكي أثناء ثورة 25 يناير 2011 منذ فترة وقال له نصا: "المجلس العسكري والمشير طنطاوي نجوا مصر من التدمير لعدم اطلاقهم طلقة واحدة".

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقا، إن الفترة التي أعقبت يناير 2011 كانت الأخطر في تاريخ الدولة المصرية والمشير طنطاوي حافظ على وحدة البلاد، مضيفا: "كان بيقول مفيش طلقة هتضرب على الشعب.. ولو طلقة طلعت هيتفتح حمام دم مش هنعرف نوقفه".