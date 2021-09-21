الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

يسعى مسؤولو النادي الأهلي لحسم ملف رحيل المهاجم النيجيري جونيور أجايي و فسخ تعاقده، خلال الفترة المقبلة بعدما استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيله.





فسخ عقد أجايي





و من المنتظر أن يجتمع مسؤولو النادي الأهلي مع المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الأحمر عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها السابعة مساء من مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية.





وقرر مسؤولو القلعة الحمراء وضع أجاىي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفي.





من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن جونيور أجاىي يفضل العروض الخارجية عن فكرة تمثيل أحد فرق الدوري المصري مشيرا إلى أن اللاعب لا يزال ينتظر عروضاً من دوريات لم يتم غلق باب القيد فيها.





وأتم المصدر موضحا أن أجايي يملك عروضاً من فاركو وفيوتشر وبيراميدز، ولكنه يضعها فى المرتبة الثانية بعد العروض الخارجية للرحيل عن الأهلي.