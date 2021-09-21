مصطفى بكري يكشف موقف المشير من الترشح للرئاسة (فيديو)

كشف النائب مصطفى بكري، موقف المشير طنطاوي من الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن المشير كان يردد "ربنا ما يحكم علي أكون رئيسا، وأنا أدير فترة انتقالية ومن ثم أسلم السلطة لرئيس منتخب".





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير طنطاوي لم يرغب إطلاقا في خوض الانتخابات.





وأكد النائب مصطفى بكري أن الإخوان عرضوا على المشير طنطاوي 200 مليار استثمارات خارجية بشرط أن يكون خيرت الشاطر رئيسًا للحكومة وكان هذا في مارس من العام 2011.





واستطرد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن المشير طنطاوي شكّل لجنة لدراسة العرض السابق، مكونة من 9 أشخاص، وانتهى رأي اللجنة على تأييد 5 من أعضاء اللجنة للعرض الإخواني في حين عارضه 4 أعضاء فقط.



