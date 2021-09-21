أحمد حاتم يحرص على الاحتفال مع نجوم الفن والإعلام بالعرض الخاص لفيلم "عروستي"









بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، احتفل نجوم وصناع فيلم عروستي للنجمين أحمد حاتم وجميلة عوض والمخرج محمد بكير مساء أمس الاثنين، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في زِد بارك بالشيخ زايد والتي كانت المسؤولة عن تنظيم العرض الخاص بالتعاون مع شركة MAD Solutions،





وبدأ العرض في الساعة السابعة مساءً وسبقه عرض السجادة الحمراء استقبل الصحافيون فيه أبطال الفيلم لإجراء الحوارات معهم.





العرض الذي أقيم لفيلم عروستي هو أول عرض خاص يُقام في قاعة مفتوحة في الهواء، وأيضاً أول عرض سينمائي في زِد بارك.





وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 22 سبتمبر، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع (المنتج إيهاب السرجاني).





وبرغم غياب حاتم بطل عروستي لدواعي سفره خارج مصر، إلا أنه كان حريصاً على التواجد في العرض الخاص من خلال أكثر من بث مباشر (لايف) على انستجرام مع الفنانين الحاضرين للعرض الخاص ومنهم جميلة عوض، بشرى، عمر شرقي، ومن صُناع الفيلم حضر أيضاً المنتج إيهاب السرجاني، مصطفى البربري مؤلف الفيلم، والنجوم صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، هند عبد الحليم، فاتن واصل، بسنت النبراوي، سيف زهران، محمد مولى.





كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور العرض الخاص، منهم بشرى، عمرو عابد، داليا شوقي، مصطفى درويش، مريم الخشت، ميرهان حسين، إسلام ابراهيم، شريف رمزي، حسن أبو الروس، سمر مرسي، محمد نِزار، بُنة خالد، حسن مالك، شام الذهبي، عمر شرقي، والإعلامية بوسي شلبي والكاتب محمد صادق والراقصة جوهرة.

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟.



