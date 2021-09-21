Advertisements

أحمد حاتم يحرص على الاحتفال مع نجوم الفن والإعلام بالعرض الخاص لفيلم "عروستي"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:14 م
جميلة عوض
جميلة عوض
الفجر الفني


بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، احتفل نجوم وصناع فيلم عروستي للنجمين أحمد حاتم وجميلة عوض والمخرج محمد بكير مساء أمس الاثنين، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في زِد بارك بالشيخ زايد والتي كانت المسؤولة عن تنظيم العرض الخاص بالتعاون مع شركة MAD Solutions، 

وبدأ العرض في الساعة السابعة مساءً وسبقه عرض السجادة الحمراء استقبل الصحافيون فيه أبطال الفيلم لإجراء الحوارات معهم.

العرض الذي أقيم لفيلم عروستي هو أول عرض خاص يُقام في قاعة مفتوحة في الهواء، وأيضاً أول عرض سينمائي في زِد بارك.

 وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 22 سبتمبر، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع (المنتج إيهاب السرجاني).

وبرغم غياب حاتم بطل عروستي لدواعي سفره خارج مصر، إلا أنه كان حريصاً على التواجد في العرض الخاص من خلال أكثر من بث مباشر (لايف) على انستجرام مع الفنانين الحاضرين للعرض الخاص ومنهم جميلة عوض، بشرى، عمر شرقي، ومن صُناع الفيلم حضر أيضاً المنتج إيهاب السرجاني، مصطفى البربري مؤلف الفيلم، والنجوم صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، هند عبد الحليم، فاتن واصل، بسنت النبراوي، سيف زهران، محمد مولى. 

كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور العرض الخاص، منهم بشرى، عمرو عابد، داليا شوقي، مصطفى درويش، مريم الخشت، ميرهان حسين، إسلام ابراهيم، شريف رمزي، حسن أبو الروس، سمر مرسي، محمد نِزار، بُنة خالد، حسن مالك، شام الذهبي، عمر شرقي، والإعلامية بوسي شلبي والكاتب محمد صادق والراقصة جوهرة.
وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، فاتن واصل وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم هند عبد الحليم، أسماء جلال، شريف الدسوقي، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

الكلمات المفتاحية

فيلم عروستي عروستي جميلة عوض تاك افلام جديدة

أخبار تهمك

نجم ميلان بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

منذ ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- طلائع الجيش يتوج بطلًا لكأس السوبر بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ يوم

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد حاتم وجميلة عوض في الإعلان التشويقي لفيلم "عروستي"

جميلة عوض تنشر البوستر الرسمي لفيلم "عروستي"

أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران البوستر الرسمي لفيلم عروستي

أحمد حاتم ينشر الإعلان الرسمي لفيلم "عروستي"

جميلة عوض تطرح الإعلان الرسمي لفيلم "عروستي"

إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي عروستي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

10:03 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements