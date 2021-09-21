تشكيل توتنهام المتوقع ضد أرسنال المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ارسنال نظيره نادي توتنهام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ارسنال المقبلة





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: ريجليون، داير، سانشيز، ديهورتي.

خط الوسط: ندومبلي، هويبرج، لوكاس مورا.

خط الهجوم: كين، سون، بينجامين.



