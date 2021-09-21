Advertisements

‎أبو الغيط يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع في‎ بلاده

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:18 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أحمد الليموني
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

وأضاف، أن الرئيس المنفي استعرض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي، لافتا إلى التطورات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف اطلاق النار  وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق أكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للبدء الفوري في اخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان اجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

وذكر المصدر، أن الأمين العام عبر عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة إرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكري الأجنبي من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.

الكلمات المفتاحية

ليبيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوابة الفجر الفجر ابو الغيط

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- طلائع الجيش يتوج بطلًا لكأس السوبر بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ يوم

نجم ميلان بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 12 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

10:03 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements