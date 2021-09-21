‎أبو الغيط يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع في‎ بلاده

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.





وأضاف، أن الرئيس المنفي استعرض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي، لافتا إلى التطورات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق أكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للبدء الفوري في اخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان اجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.



