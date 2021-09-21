Advertisements

مجمع الشارقة للابتكار يبحث مع وفد برتغالي الحوافز الاستثمارية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر

بحث مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع وفد اقتصادي برتغالي ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات شراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال البرتغالي.

ضم الوفد البرتغالي الذي ترأسه معالي يوريكو بريلهانت دياس وزير الدولة البرتغالي للعولمة سعادة جواكيم موريرادي ليموس سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة ، وفرانسيسكا جيديس دي أوليفيرا نائب المفوض العام للمشاركة البرتغالية في معرض إكسبو 2020، ومارتا كوستا، ودانيال بونتيس المستشار الاقتصادي لسفارة البرتغال في أبوظبيز وكان في استقبال الوفد سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضورجوانا دي ألميدا رودريغز مديرة "استوديو خبرات البحث والتطوير" القائم في المجمع، و"بيدرو رودريغيز"، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إل إم" المتخصصة في تقنيات وحلول بيع التجزئة.

واستهل الوفد زيارته للمنصة الخاصة باستوديو خبرات البحث والتطوير الذي يأتي كنتيجة لشراكة قوية وواعدة بين شركة "بي إل إم" البرتغالية العالمية ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، هذه الشراكة التي تعمل على توحيد الخبرة المحلية وقدرات البحث والتطوير مع معرفة "بي إل إم" للبيع بالتجزئة العالمية والتصميم الوظيفي والتكامل التكنولوجي و اذ تتولى شركة "بي ال ام"، إدارة الجناح البرتغالي في إكسبو دبي 2020.

واستمع الوفد الى شرح تعريفي من سعادة حسن المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع تحدث خلاله عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمروين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار بالإضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كافة التسهيلات للشركات البرتغالية التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.

وعبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما رأوه من إنجازات وإمكانات مميزة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وما يقدمه من فرص وتسهيلات تشجع المستثمرين والشركات البرتغالية على التواجد فيه مشيدين بمرافقه ذات المستوى العالمي والخدمات اللوجستية والتسهيلات المميزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمهتمين والتي تعتبر عاملا مساعدا لتوثيق التعاون واستقطاب الاستثمار.

أخبار تهمك

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ أقل من ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

محمد بسام يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه

منذ ساعة و 21 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements