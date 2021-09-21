مجمع الشارقة للابتكار يبحث مع وفد برتغالي الحوافز الاستثمارية





بحث مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع وفد اقتصادي برتغالي ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات شراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال البرتغالي.





ضم الوفد البرتغالي الذي ترأسه معالي يوريكو بريلهانت دياس وزير الدولة البرتغالي للعولمة سعادة جواكيم موريرادي ليموس سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة ، وفرانسيسكا جيديس دي أوليفيرا نائب المفوض العام للمشاركة البرتغالية في معرض إكسبو 2020، ومارتا كوستا، ودانيال بونتيس المستشار الاقتصادي لسفارة البرتغال في أبوظبيز وكان في استقبال الوفد سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضورجوانا دي ألميدا رودريغز مديرة "استوديو خبرات البحث والتطوير" القائم في المجمع، و"بيدرو رودريغيز"، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إل إم" المتخصصة في تقنيات وحلول بيع التجزئة.





واستهل الوفد زيارته للمنصة الخاصة باستوديو خبرات البحث والتطوير الذي يأتي كنتيجة لشراكة قوية وواعدة بين شركة "بي إل إم" البرتغالية العالمية ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، هذه الشراكة التي تعمل على توحيد الخبرة المحلية وقدرات البحث والتطوير مع معرفة "بي إل إم" للبيع بالتجزئة العالمية والتصميم الوظيفي والتكامل التكنولوجي و اذ تتولى شركة "بي ال ام"، إدارة الجناح البرتغالي في إكسبو دبي 2020.





واستمع الوفد الى شرح تعريفي من سعادة حسن المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع تحدث خلاله عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمروين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار بالإضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كافة التسهيلات للشركات البرتغالية التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.





وعبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما رأوه من إنجازات وإمكانات مميزة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وما يقدمه من فرص وتسهيلات تشجع المستثمرين والشركات البرتغالية على التواجد فيه مشيدين بمرافقه ذات المستوى العالمي والخدمات اللوجستية والتسهيلات المميزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمهتمين والتي تعتبر عاملا مساعدا لتوثيق التعاون واستقطاب الاستثمار.