نصر سالم يكشف عن أسرار في حياة المشير طنطاوي

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، عن جوانب إنسانية في حياة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، قائلًا: "رغم كونه قائدًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع لمدة تخطت العشرين عامًا، إلا أن صلته لم تنقطع بحي عابدين، وفي أثناء توليه منصب وزير للدفاع كان يصر على أن يستقل سيارته بنفسه ويقودها ويذهب لزيارة أهله وأصدقائه في حي عابدين".





وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن هذه التصرفات تدل على أصالة شخصيته، وأنه شخص مصري أصيل ونقي في ذات الوقت، متابعًا: "هذا الرجل عندما دخل للكلية الحربية وعقب تخرجه بستة أشهر، وجد نفسه في مواجهة مباشرة في حرب 1956، العدوان الثلاثي خرج محاربًا لعدو جاء مغتصبًا لأرضه، مؤمنًا أن كل ذرة رمل في تراب هذا الوطن أغلى من حياته، حيث بدأ حياته العسكرية فور تخرجه بستة أشهر وشارك في حرب مصيرية".



