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تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:43 م
انقلاب سيارة بمحور عدلي منصور
انقلاب سيارة بمحور عدلي منصور
احمد فتحي الدسوقي
شهد محور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ"الفحم" بنهر الطريق، وتمكنت الأجهزة المعنية من اعتدال السيارة وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بـ"الفحم" بنهر الطريق أعلى محور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف، وتم تكليف الأجهزة المعنية بالإنتقال الفوري لموقع البلاغ.

وعلى الفور أنتقلت قوة من إدارة مرور بني سويف برئاسة العميد مدحت قرني، وكيل الإدارة، وتم الدفع بمعدات المرور التي تمكنت من إعتدال السيارة وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية. 

وكّلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإنتقال لموقع الحادث، حيث أنتقل صحبة "محمد رياض" نائب رئيس المدينة و"فتحي طايع" رئيس المنطقة، وتم إستدعاء المعدات التي تمكنت من رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، وأعيدت حركة المرور لطبيعتها.

وفي سياق منفصل، تفقد رئيس مركز ومدينة بني سويف، أعمال نظافة ودهانات ورفع مخلفات واعمدة الإنارة بطريق السحارة، بالمدخل الجنوب لمدينة بني سويف، في إطار تكليفات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية والمرور علي كافة القطاعات.
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)
تسيير حركة المرور عقب انقلاب سيارة أعلى محور عدلي منصور ببني سويف (صور)

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محور عدلي منصور بني سويف انقلاب سيارة نقل اخبار مصر

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