Advertisements

طبيب: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر الخفيف (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:43 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم بالمنظار من العمليات السهلة لإنقاص الوزن بصورة آمنة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تكميم المعدة تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتبقى جزء صغير، ولهذا يشبع المريض سريعًا، ولذلك يحدث إنقاص الوزن بصورة فعالة.

ولفت إلى أن عملية التكميم تعالج السكر الخفيف الذي لا يتعدى عمر الإصابة به أكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن السكر المزمن يكون علاجه من خلال تحويل المسار.

الكلمات المفتاحية

عمليات التخسيس طبيب تكميم المعدة التخسيس اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

منذ ساعة

محمد بسام يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

استشاري يكشف الفرق بين جراحات تكميم المعدة والمعدل

استشاري جراحات سمنة: عملية تكميم المعدة تعالج السكر (فيديو)

استشاري: إنقاص الوزن عامل مساعد في علاج تأجر الإنجاب (فيديو)

ما هي أفضل عمليات السمنة لصغار السن؟ استشاري المناظر يُجيب (فيديو)

طبيب يكشف ما يتم عزله من المعدة في عملية تحويل المسار (فيديو)

طبيب: عملية تكميم المعدة تخفض هرمون الجوع بنسبة 80% (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements