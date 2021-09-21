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شركات أمريكية كبرى تتعهد بتوظيف اللاجئين الأفغان لاجئون أفغان

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات



تعهدت شركات "أمازون" و"تشوباني" و"يو بي إس" وأكثر من 30 شركة أخرى بتعيين وتدريب اللاجئين الذين فروا من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت هذه الشركات يوم الثلاثاء أنها ترغب في مساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة على الاندماج في الاقتصاد.

وذكرت الشركات أيضا أنها ستنضم لـ"ائتلاف اللاجئين الأفغان"، والذي أنشأه حمدي اولوكايا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "تشوباني" للأغذية.

من جانبها، ذكرت شركة "يو بي إس" للشحن أنها ستمنح اللاجئين وظائف بالشركة مناسبة لخبراتهم.

كما ذكرت شركة "أمازون" للتسوق الإلكتروني أنها تقدم وظائف للاجئين في مستودعاتها أو مراكزها للنقل والشحن، فضلا عن مناصب في الشركة أو وظائف تكنولوجية، وستسدد عنهم أيضا تكاليف التدريب والتعليم، كرسوم الدراسة في الكليات أو دورات تعلم اللغة الإنجليزية.

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