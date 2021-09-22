أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-9-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

تواصل أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام المعدن الأصفر بنحو 4 جنيهات.





أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 21 نحو 780 جنيهًا

وعيار 18 نحو 668.5 جنيهًا

وعيار 24 نحو 891.5 جنيهًا

الجنيه الذهب سجل نحو 6240 جنيها.









أسعار الذهب عالميًا"





واصلت أسعار الذهب الصعود اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما يركز المستثمرون على بداية اجتماع للفدرالي قد يقدم قرائن بشأن الإطار الزمني للبنك المركزي الأميركي لخفض متوقع في برنامجه التحفيزي لدعم الاقتصاد.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1775.26 دولار للأنصة في أواخر جلسة التداول في سوق نيوريورك.





وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1776.20 دولار للأونصة.





وقال مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس يو.كيه "السؤال الكبير الذي يحتاج إلى إجابة هو هل ستغير حالة الضبابية الحالية في السوق أي جدول زمني محتمل قد يكون لدى الفدرالي عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن تخفيض مشترياته من الأصول.





ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق وتراجع قيم العملات. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.





ونزل الدولار من أعلى مستوى في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو ما يجعل الذهب أرخص لأولئك الحائزين لعملات أخرى.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.24 بالمئة إلى 22.52 دولار للأونصة وقفز البلاتين خمسة بالمئة إلى 956.49 دولار بينما زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1906.86 دولار.



