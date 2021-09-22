أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22-9-2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر.









سعر الدولار اليوم في مصر:









سعر الدولار فى البنك المركزى المصري





15.63 جنيه للشراء.





15.76 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري





15.63 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك عودة





15.65 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر





15.59 جنيه للشراء.





15.69 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"





15.63 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.