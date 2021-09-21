وادي دجله ينهي معسكره بالعين السخنة





يختتم فريق وادي دجلة معسكره المغلق الذي أقيم بالعين السخنة اليوم الأربعاء تمهيدا لخوض منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني .



وخاض أمس الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تدريباته الجماعية في معسكر الفريق بالعين السخنة، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الثانية والذي ينطلق مطلع الشهر المقبل.



ويذكر أن أسفرت القرعة عن ملاقاة فريق وادي دجله نظيره فريق بنها المقرر له يوم الجمعه 1 اكتوبر من الشهر القادم في تمام الساعة الثانيه ونصف علي ملعب المقاولون العرب.