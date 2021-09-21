مستشار كلية القادة والأركان: المشير طنطاوي كان ربان السفينة بعد يناير 2011

نعى اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.



وقال "الشهاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء: "المشير طنطاوي بطل من أبطال القوات المسلحة لأنه قاد حروبًا كثيرة وحرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر التي كان أحد قادتها الكتيبة 16 واستطاعت أن تقدم ملحمة كبيرة في الحرب".



وأضاف "كان أبًا لكل الضباط والجنود، وكان له دورًا في تعزيز قدرة العسكرية المصرية وتشرفت بالخدمة معه، وكان ربان السفينة بعد أحداث يناير 2011 وتولى رئاسة الجمهورية بعد تنحي الرئيس الأسبق مبارك وقام بدور كبير بعملية العبور بمصر إلى بر الأمان".



وتابع "كان يدرك علاقة الإخوان بالولايات المتحدة ورفض تدخل وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون في الشأن الداخلي لمصر، وكان يعمل لصالح الوطن وكان بطلًا جسورًا دخل في حروب كثيرة وتحصل على نوت الشجاعة لأن كتيبته قامت بعمل جليل في حرب أكتوبر".