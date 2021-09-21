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ستيفاني صليبا: أول نجمة عربية في مسلسل لحياة الفهد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:50 م
ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا
ولاء عبد الناصر






أعلنت الممثلة ستيفاني صليبا عبر the insider بالعربي عن مشاركتها هذا العام بمسلسل " سنوات الجريش " من بطولة حياة الفهد لتكون أول نجمة عربية تقف أمام سيدة الشاشة الخليجية بعد ٣٠ عاماً على مشاركة فنانة غير خليجية في أحد مسلسلاتها .

ستيفاني عبرت للإعلامي ايلي نخله عن حماسها لخوض هذه التجربة أمام حياة الفهد التي وصفتها بالايقونة و هو ما أعطها دافعاً كبيراً للموافقة على هذا العمل الى جانب ولعها بالمسلسلات التاريخية حيث أن المسلسل تدور أحداثه في عام ١٩٤٠ .

و حول الشخصية التي ستلعبها ، قالت ستيفاني أن الشخصية استثنائية ولم تقدم سابقاً في أي مسلسل خليجي أو عربي و أشارت الى أن الشخصية تحمل تناقضات كثيرة لدرجة دفعتها الى البكاء أثناء قراءتها للنص .

هذا و كشفت ستيفاني أنها ستتكلم بأكثر من لغة في هذا المسلسل و قد بدأت التحضير للعمل من خلال عدة ورش تقوم بها لتكون جاهزة لبدء التصوير في ديسمبر المقبل .

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