ستيفاني صليبا: أول نجمة عربية في مسلسل لحياة الفهد













أعلنت الممثلة ستيفاني صليبا عبر the insider بالعربي عن مشاركتها هذا العام بمسلسل " سنوات الجريش " من بطولة حياة الفهد لتكون أول نجمة عربية تقف أمام سيدة الشاشة الخليجية بعد ٣٠ عاماً على مشاركة فنانة غير خليجية في أحد مسلسلاتها .



ستيفاني عبرت للإعلامي ايلي نخله عن حماسها لخوض هذه التجربة أمام حياة الفهد التي وصفتها بالايقونة و هو ما أعطها دافعاً كبيراً للموافقة على هذا العمل الى جانب ولعها بالمسلسلات التاريخية حيث أن المسلسل تدور أحداثه في عام ١٩٤٠ .



و حول الشخصية التي ستلعبها ، قالت ستيفاني أن الشخصية استثنائية ولم تقدم سابقاً في أي مسلسل خليجي أو عربي و أشارت الى أن الشخصية تحمل تناقضات كثيرة لدرجة دفعتها الى البكاء أثناء قراءتها للنص .



هذا و كشفت ستيفاني أنها ستتكلم بأكثر من لغة في هذا المسلسل و قد بدأت التحضير للعمل من خلال عدة ورش تقوم بها لتكون جاهزة لبدء التصوير في ديسمبر المقبل .