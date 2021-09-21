محلب ناعيا طنطاوي: حمى مصر والمنطقة العربية من مؤامرة كبيرة (فيديو)

نعى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، موجها التعازي للوطن العربي، مشيرا إلى أن طنطاوي حمى مصر ومن ثم فهو حمى المنطقة العربية من مؤامرة كبيرة جدا.



وقال "محلب"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن المشير طنطاوي في قلب كل مواطن مصري، مضيفا: "لما كنت ببص لوجه المشير طنطاوي كنت بشوف الجيش المصري، وأخلاق وطباع الجيش المصري".



وأشار إلى أن المشير طنطاوي كان عفيف اللسان وحكيم وطيب القلب ومنضبط، مضيفا أن كل مصري يشعر اليوم أنه فقد "حاجة كبيرة أوي"، مؤكدا أن طنطاوي له فضل كبير على مصر وحماها من بحر من الدم، حيث كان يشعر أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر، مؤكدا أن طنطاوي كان دائما يشعرهم بالأمل في الأوقات الصعبة.